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В Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины Pfizer

Иерусалим, Среда 20 января 2021 15:12
В Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины Pfizer
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом в Израиле Нахман Аш сомневается в заявленной эффективности вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Он также добавил, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как сообщается, за месяц с начала вакцинации в Израиле более 12,4 тысячи граждан заразились коронавирусом после первого укола. Среди них есть по меньшей мере 69 зараженных, которые получили и вторую дозы вакцины Pfizer.

По словам Аша, много людей заразились между первой и второй прививками, а следовательно он считает, что защита, которая обеспечивается первой дозой, менее эффективна, чем представила компания Pfizer.

Отмечается, что по состоянию на 19 января более 2 млн израильтян получили первую прививку от Pfizer, вторую - 400 тысяч человек.

Напомним, в американской компании Pfizer заявляли, что ее вакцина эффективна на 95%.

Также компания Pfizer и ученые Техасского университета исследовали эффективность вакцины от коронавируса против новых мутаций Sars-cov-2. Согласно результатам исследования, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против новых штаммов.

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