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В Ізраїлі сталася масштабна пожежа в торговому центрі

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Ізраїль, Субота 16 жовтня 2021 19:00
В Ізраїлі сталася масштабна пожежа в торговому центрі Фото: в Ізраїлі загорівця торговий центр, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В арабському місті Калансуа у торговому центрі сталася сильна пожежа. Серед постраждалих - троє людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Israelinfo.

Зазначається, що внаслідок пожежі обвалилася частина будівлі.

Згідно з даними пожежної служби, займання сталося на другому поверсі торгового центру, де розташовані офіси. З будівлі були евакуйовано сотні відвідувачів.

Пожежники деякий час не могли добратися до торгового центру через труднощі в дорозі. Другий поверх будівлі повністю згорів.

На місці подій працювали 25 пожежних машин.

Двоє осіб постраждали від чадного газу, одна людина отримала поранення під час допомоги пожежникам.

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Ізраїль Пожежа
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