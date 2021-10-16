В Ізраїлі сталася масштабна пожежа в торговому центрі
Фото: в Ізраїлі загорівця торговий центр, є постраждалі (Getty Images)
В арабському місті Калансуа у торговому центрі сталася сильна пожежа. Серед постраждалих - троє людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Israelinfo.
Зазначається, що внаслідок пожежі обвалилася частина будівлі.
Згідно з даними пожежної служби, займання сталося на другому поверсі торгового центру, де розташовані офіси. З будівлі були евакуйовано сотні відвідувачів.
Пожежники деякий час не могли добратися до торгового центру через труднощі в дорозі. Другий поверх будівлі повністю згорів.
На місці подій працювали 25 пожежних машин.
Двоє осіб постраждали від чадного газу, одна людина отримала поранення під час допомоги пожежникам.