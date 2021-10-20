В Ізраїлі виявили новий різновид коронавірусу: що про нього відомо

За інформацією місцевих ЗМІ, зараження було виявлено в 11-річного хлопчика, який повернувся до країни з Молдови.

"Пацієнт - 11-річний хлопчик, у якого позитивний результат тесту був виявлений в аеропорту при поверненні з Молдови", - йдеться в повідомленні.

Так, під час аналізу на секвенування геному вірусу було встановлено, що хлопчик є носієм різновиди штаму "Дельта".

Як додають у виданні, у зв'язку з виявленням нового різновиду коронавірусу фахівці ізраїльського МОЗ зберуться для обговорення заходів із запобігання поширенню штаму в країні.

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Даний різновид є субваріантом штаму "Дельта". Раніше він вже був зафіксований у Великобританії та Австралії, він також поширюється і в Росії.

Однак поки немає остаточних даних про те, як властивості нового вірусу можуть відрізнятися в плані перенесення хвороби у порівнянні вже із широко відомою та поширеною "Дельтою".