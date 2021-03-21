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В Ізраїлі почали четвертий етап виходу з карантину: що дозволили

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі сьогодні, 21 березня, розпочався четвертий етап пом'якшення карантину. Він передбачає проведення заходів на відкритому повітрі з істотним кількістю учасників.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

В рамках пом'якшення дозволена робота басейнів, ярмарків і різних туристичних атракціонів. Також, у рамках "зеленого" стандарту, дозволена робота ярмарків в будівлях.

Допускається проведення заходів з сидячими місцями без їжі та напоїв. В закритих приміщеннях до 5 тисяч місць можна заповнювати 75% місць або не більше 1000 чоловік, більше 5 тисяч місць - до 30% місць або не більше 3000 чоловік. На відкритих майданчиках до 10 тисяч місць можна заповнювати 75% місць, але не більше 3 тисяч осіб, понад 10 тисяч місць - до 30% місць, але не більше 5000 місць.

Знято заборону на проведення ярмарків у торгових центрах. Можуть встановлювати кіоски та лотки на території торгових центрів.

На туристичних об'єктах "фіолетового" стандарту діє обмеження в 15 квадратних метрів для однієї людини.

Крім цього, уряд скасував квоту на добовий прийом пасажирів в аеропорту Бен-Гуріона, раніше діюче у розмірі 3 тисяч пасажирів. Тепер пропускна здатність буде визначена з урахуванням необхідності дотримуватися дистанції між людьми і проводити тестування на коронавірус.

Нагадаємо, британська заморська територія Гібралтар завершила вакцинацію від коронавіруса першої в світі. Там прищепили все доросле населення.

Серед лідерів вакцинації Ізраїль. В країні 5,1 мільйона чоловік отримали першу дозу, а 4,5 мільйона - другу.

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