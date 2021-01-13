В Ізраїлі можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей

Фото: вакцинація (pexels)

В Ізраїлі можуть розпочати робити щеплення проти коронавірусу для дітей віком від 12 років у найближчі два місяці. Для цього потрібно, щоб дослідження підтвердили, що це безпечно.

Про це повідомляє Reuters.

За словами комісару у справах боротьби проти коронавірусу Нахмана Еш, можна очікувати, що дослідження у сфері фармакологічної безпеки дозволять знизити мінімальний віковий поріг вакцинації з 16 до 12 років.

"Те, що діти у віці до 16 років не проходять вакцинацію, безумовно, викликає занепокоєння з точки зору формування колективного імунітету… Я вважаю, що через місяць або два ми зможемо вакцинувати дітей у віковій групі від 12 років", - заявив він.

Нагадаємо, Ізраїль продовжує кампанію з вакцинації свого населення від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я розповіло про найпоширеніші побічні ефекти від COVID-вакцини Pfizer.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі почалася 24 грудня. На першому етапі вакцинації планували прищепити медиків та людей старших 60 років.