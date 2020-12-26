ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Ізраїлі від коронавірусу прищепили вже більше 260 тисяч осіб

Ізраїль, Субота 26 грудня 2020 22:35
В Ізраїлі від коронавірусу прищепили вже більше 260 тисяч осіб
Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі вакцину від коронавірусу отримали вже 266 тисяч осіб. За п'ятницю були щеплені 56 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Times of Israel.

За прогнозами уряду, протягом місяці зі старту кампанії вакцинації отримати першу дозу препарату Pfizer можуть 2,25 мільйона громадян Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські власті сподіваються вийти на показник 150 тисяч вакцинованих на добу. Це дозволить до квітня прищепити більшість жителів країни.

Нагадаємо, сьогодні вакцинацію розпочали в трьох країнах Євросоюзу - Угорщини, Німеччини і Словаччини. У неділю повинна офіційно початися кампанія по прищепленню від коронавіруса у всьому Європейському союзі. Країни вже отримали перші партії вакцини Pfizer.

Крім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі вакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся