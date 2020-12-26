В Ізраїлі від коронавірусу прищепили вже більше 260 тисяч осіб

В Ізраїлі вакцину від коронавірусу отримали вже 266 тисяч осіб. За п'ятницю були щеплені 56 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Times of Israel.

За прогнозами уряду, протягом місяці зі старту кампанії вакцинації отримати першу дозу препарату Pfizer можуть 2,25 мільйона громадян Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські власті сподіваються вийти на показник 150 тисяч вакцинованих на добу. Це дозволить до квітня прищепити більшість жителів країни.

Нагадаємо, сьогодні вакцинацію розпочали в трьох країнах Євросоюзу - Угорщини, Німеччини і Словаччини. У неділю повинна офіційно початися кампанія по прищепленню від коронавіруса у всьому Європейському союзі. Країни вже отримали перші партії вакцини Pfizer.

Крім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.