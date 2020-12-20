В Ізраїлі хочуть заборонити авіасполучення з усіма країнами

Уряд Ізраїлю розглядає заборону прийому всіх міжнародних авіарейсів. Все через появу нового типу коронавірусу.

Про це повідомляє Times of Israel.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що слід закрити допуск для всіх міжнародних рейсів. У той же час, в уряді міністри не згодні з таким кроком, не вважаючи його необхідним. Частина з них виступає за варіант з забороною рейсів з Британії, Данії і Південної Африки.

Крім цього, вже затверджено вимога про двотижнеий готельний карантин для тих, хто повернувся з Британії, Данії і Південної Африки.

Нагадаємо, вчора Ізраїль вніс всі країни світу в "червоний" список. Ті, хто повертаютья до Ізраїлю, з сьогодні повинні пройти двухнедельний карантин. Скоротити його можна до 10 днів за рахунок негативного тесту на коронавірус відразу по приїзду і через дев'ять днів карантину.

Крім цього, в Ізраїлі почалася вакцинація від коронавірусу. У суботу першим ізраїльтянином, щепленим від COVID, став Біньямін Нетаньяху. У неділю прищепився президент Реувен Рівлін.