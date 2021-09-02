ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ізраїлі допустили початок вакцинації дітей 6-12 років через два місяці

Новость на русском →
Єрусалим, Четвер 02 вересня 2021 10:38
В Ізраїлі допустили початок вакцинації дітей 6-12 років через два місяці Фото: в Ізраїлі допустили початок вакцинації дітей (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Ізраїлі планують почати вакцинувати дітей 6-12 років. Вакцинацинальна кампанія може початися через два місяці.

Про це заявив голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.

Беннет провів зустріч з підлітками в соціальній мережі TikTok та відповів на запитання підлітків. Він розповів про те, що таке вакцина проти коронавірусу і як вона працює.

"Я думаю, що протягом двох місяців ми отримаємо дозвіл на вакцинацію дітей у віці від 6 до 12 років", - заявив Беннет.

Нагадаємо, в Ізраїлі невакцинованих вчителів і лікарів не пустять на роботу.

Крім того, в Ізраїлі класи, де вакциновано менше 70% дітей, переведуть на дистанційку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Ізраїль
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Своя гра. Чим закінчилися переговори Зеленського і Байдена