В Ізраїлі допустили початок вакцинації дітей 6-12 років через два місяці
Фото: в Ізраїлі допустили початок вакцинації дітей (GettyImages)
В Ізраїлі планують почати вакцинувати дітей 6-12 років. Вакцинацинальна кампанія може початися через два місяці.
Про це заявив голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.
Беннет провів зустріч з підлітками в соціальній мережі TikTok та відповів на запитання підлітків. Він розповів про те, що таке вакцина проти коронавірусу і як вона працює.
"Я думаю, що протягом двох місяців ми отримаємо дозвіл на вакцинацію дітей у віці від 6 до 12 років", - заявив Беннет.