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В Ізраїлі будуть карати за порушення самоізоляції хворими на COVID-19

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Ізраїль, Неділя 18 липня 2021 15:33
В Ізраїлі будуть карати за порушення самоізоляції хворими на COVID-19 Фото: Ізраїль ввів відповідальність за порушення самоізоляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив посилити заходи контролю за дотриманням карантинних обмежень. Глава ізраїльського уряду доручив притягати до кримінальної відповідальності за порушення самоізоляції COVID-хворими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Ізраїлю в Facebook.

Беннет доручив притягати до кримінальної відповідальності та піддавати судовому переслідуванню хворих на коронавірус громадян, які свідомо порушують умови самоізоляції. Як наголосив прем'єр, такі порушники свідомо ставлять під загрозу суспільне здоров'я.

Разом з тим Беннет доручив Міністерству внутрішньої безпеки врегулювати правові аспекти використання технологічних засобів контролю.

"Наша мета полягає в тому, щоб встановити розумні принципи контролю, поряд з рішучим і дієвим припиненням порушень. Той, хто порушує обмеження, наражає на небезпеку своє здоров'я і здоров'я громадян Ізраїлю... Виконання правил на місцях - це найважливіший компонент в справі боротьби з пандемією і перемоги над мутацією ("Дельта" - ред.)", - сказав ізраїльський прем'єр.

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Ізраїль Карантин Коронавірус Коронавірус "Дельта"
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