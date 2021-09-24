Ізраїль зареєстрував вакцину компанії AstraZeneca

Препарат, що отримав назву Vaxzervia, відрізняється від Pfizer й Moderna тим, що заснований на класичному вірусному векторі, а не на технології мРНК. Його застосовуватимуть під час вакцинування пацієнтів, які мали гостру алергічну реакцію після щеплення американськими препаратами.

Зазначається, що вакцинуватися Vaxzervia матимуть змогу жителі Ізраїлю, які негативно ставляться до технології мРНК. Таким чином МОЗ країни розраховує підвищити рівень щеплення серед людей, які відмовлялися від цього раніше.