Ізраїль слідом за Іраном підключиться до торговельної угоди з ЄАЕС

Мова йде про непов'язані один з одним договори

Израиль в скором времени войдет в зону свободной торговли ЕАЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как отметил представитель Министерства экономики, переговоры, которые продолжались с апреля 2018 года, приведут к подписанию соглашения, которое предусматривает таможенное сотрудничество, снятие торговых барьеров, развитие электронной торговли, разрешение вопросов санитарного и эпидемиологического контроля.



Кроме того, параллельно подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС планирует и Иран. Речь идет о несвязанных друг с другом договорах.

То есть режим свободной торговли с государства-членами ЕАЭС не означает, что Израилю придется соглашаться на свободную торговлю с Ираном.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время состоятся политические консультации о введении зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

Также сообщалось, что 1 февраля вступило в силу соглашение о создании зоны свободной торговли между Европейским союзом и Японией.