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Ізраїль слідом за Іраном підключиться до торговельної угоди з ЄАЕС

Новини » Політика    13.02.2019 - 17:15
Ізраїль слідом за Іраном підключиться до торговельної угоди з ЄАЕС
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Мова йде про непов'язані один з одним договори

Ізраїль незабаром увійде до зони вільної торгівлі ЄАЕС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначив представник Міністерства економіки, переговори, які тривали з квітня 2018 року, приведуть до підписання угоди, яка передбачає митне співробітництво, зняття торговельних бар'єрів, розвиток електронної торгівлі, вирішення питань санітарного та епідеміологічного контролю.

Крім того, паралельно підписати угоду про вільну торгівлю з ЄАЕС планує і Іран. Мова йде про непов'язані один з одним договори.

Тобто, режим вільної торгівлі з держави-членами ЄАЕС не означає, що Ізраїлю доведеться погоджуватися на вільну торгівлю з Іраном.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом відбудуться політичні консультації про введення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.

Також повідомлялося, що 1 лютого набула чинності угода про створення зони вільної торгівлі між Європейським союзом і Японією.

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