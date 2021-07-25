Ізраїль вперше призначив посла в ОАЕ
Міністерство закордонних справ Ізраїлю вперше призначило посла в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ним став Амір Хайєк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Зараз цю посаду на тимчасовій основі займає Ейтан нае.
В цей час Хайєк є президентом ізраїльської готельної асоціації. Раніше він очолював Асоціацію виробників Ізраїлю і був генеральним директором Міністерства промисловості, торгівлі та праці.
"Амір Хайєк, що володіє великим досвідом і знаннями в галузі економіки і туризму, є саме тією людиною, яка зможе інституціоналізувати міст між Ізраїлем і ОАЕ. Після відкриття посольств прийшов час призначити першого посла в ОАЕ", - заявив Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.
Нагадаємо, у червні на відкритті посольства Ізраїлю в Абу-Дабі і консульства в Дубаї міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що обсяг двосторонньої торгівлі з моменту нормалізації відносин перевищив 675 млн доларів і очікуються нові угоди.
При цьому зближення Ізраїлю з арабськими країнами в регіоні засуджується палестинцями.