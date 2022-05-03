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Ізраїль вимагає від Росії вибачень за слова Лаврова про єврейське походження Гітлера

Нафталі Беннет (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Кілька високопоставлених чиновників Ізраїлю розкритикували міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за заяву про єврейське походження Адольфа Гітлера, заявивши, що це "непрощенна" брехня, що принижує жахи нацистського Голокосту. На знак різкого погіршення відносин з Москвою МЗС Ізраїлю викликав російського посла і зажадав вибачень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Така брехня призначена для того, щоб звинуватити самих євреїв у найжахливіших злочинах в історії, які були вчинені проти них. Використання Голокосту єврейського народу в політичних цілях має бути негайно припинено",- заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

Дані Даян, голова Яд Вашем, ізраїльського меморіалу шести мільйонам євреїв, убитих під час Голокосту, назвав висловлювання російського міністра образою і важким ударом по жертвах справжнього нацизму.

Нагадаємо, що Лавров назвав євреїв "затятими антисемітами". Глава МЗС РФ намагався довести необхідність "денацифікації" України, що має президента-єврея.

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Ізраїль