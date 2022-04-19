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Ізраїль збив випущену з сектора Газа ракету

ППО "Залізний купол" (Фото: dw.com)
Автор: Константин Широкун

В одному з південних регіонів Ізраїлю, який прилягає до сектору Газа, спрацювали сирени повітряної тривоги, повідомили ізраїльські військові. Система ППО "Залізний купол" збила ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомлень про жертви поки не надходило. Це перший ракетний обстріл ізраїльської території з січня. Поки жодне з угруповань сектора Газа не взяло на себе відповідальність за нього. Зазвичай ізраїльська сторона покладає відповідальність за пуски ракет на радикальний ісламістський рух ХАМАС.

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Ізраїль