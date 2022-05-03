Ізраїль вирішив збільшити військову допомогу Україні після заяви Лаврова, - ЗМІ

В Ізраїлі зазначають, що збільшення допомоги буде "істотним кроком", хоча жодного озброєння, яке могло б допомогти ЗСУ проводити операції наступального характеру, поставлено не буде. Допомога не включатиме системи ППО, сучасне озброєння та ударні системи.

Як повідомляє Haaretz, рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні, ймовірно, стало наслідком охолодження відносин Ізраїлю із Кремлем.

Ізраїльські офіційні особи висловили обурення коментарями Лаврова, а міністр закордонних справ Яїр Лапід назвав їх "непрощенними та обурливими".