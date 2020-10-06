Ізраїль продовжив жорсткий карантин

Фото: медик в Ізраїлі (enlacejudio.com)

Уряд Ізраїлю продовжило до 14 жовтня введений раніше жорсткий карантин. При цьому пом'якшувати або посилювати обмеження в Ізраїлі поки не будуть.

Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Також уряд доручив спецгруппам вивчити пропозиції про посилення контролю за дотриманням карантину і підготувати рекомендації по виходу з карантину. План по виходу з карантину планують розглянути на засіданні Кабміну в неділю.

Крім цього в Ізраїлі хочуть дозволити відвідування одиноких літніх людей.

Нагадаємо, з 25 вересня в Ізраїлі ввели повний карантин на два тижні для боротьби з другою хвилею коронавірусу. Так, в країні припинили роботу державного і приватного сектора, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі хочуть збільшити штрафи за порушення карантину.

Крім цього, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що карантин у країні продовжать, через те, що для зниження рівня захворюваності коронавірусом потрібно більше часу, ніж очікувалося.

Відзначимо, за останні п'ять днів в Ізраїлі кількість нових випадків коронавірусу за добу не перевищує 6 тисяч, а за останню добу підтвердили лише 2114 захворювань. До введення жорсткого карантину в країні фіксували щодня 8-9 тисяч випадків COVID-19.