Ізраїль призупинив продаж квитків на Євробачення

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Зупинка продажу квитків пов'язана з махінаціями

Офіційний мовник Євробачення 2019 ізраїльський телеканал KAN попросив агентство по розповсюдженню квитків припинити їх продаж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Повідомляється, що дане повідомлення надійшло після заяви міністра громадської безпеки Ізраїлю Гілада Ерда про можливі махінації.

"Не можна допустити, щоб злочинці використовували історичну і радісну подію, яка, як очікується, стане всесвітнім святом, щоб заплямувати обличчя держави Ізраїль", - заявив Ердан.

На телеканалі повідомили, що продаж призупинено до подальшого розпорядження. Вони уточнили, що були виявлені спроби втручання в процес продажу квитків. Найкращі місця на основне шоу потрапили до спортивних функціонерів та журналістів, але повинні були бути доступні всім бажаючим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна не буде брати участь у Євробаченні-2019. Національна громадська телерадіокомпанія України відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019.