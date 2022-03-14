Ізраїль не дозволить Росії використати його для обходу санкцій, - МЗС
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід заявив, що його держава не дасть Росії обійти санкції, які Європа та США ввели через війну в Україні. За його словами, Ізраїль докладатиме зусилля, щоб припинити російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.
Як зазначив Лапід, ізраїльське МЗС працює над виробленням своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Водночас, за його словами, в цю роботу залучені Банк Ізраїлю, Міністерство фінансів, Мінекономіки, управління аеропортів, Міненерго та інші структури.
"Ця війна має припинитися. Європа знала чимало воєн, і єдине, що вони несуть, це страждання... Ізраїль зробить все, що в його силах, щоб допомогти досягти припинення вогню і відновлення миру. Ми діємо разом з нашим великим союзником, США, і разом з європейськими партнерами, щоб зупинити трагедію", - заявив Лапід.
Напередодні в Ізраїлі дали зрозуміти, що країна не дозволить російським олігархам переховуватися на її території від санкцій. Яхтам підсанкційних олігархів заборонили заходити в Ізраїль, а час стоянки літаків обмежили до 48 годин.
Нагадаємо, вчора глава МЗС Ізраїлю засудив вторгнення Росії в Україну.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі.