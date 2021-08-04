ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль зазнав ракетного удару з території Лівану, ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем

Новость на русском →
Єрусалим, Середа 04 серпня 2021 22:38
Ізраїль зазнав ракетного удару з території Лівану, ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем Фото: Ізраїль відповів артилерійським вогнем на ракетний обстріл з Лівану (twitter.com/NewsfeedsMedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 4 серпня на півночі Ізраїлю в місті Кір'ят-Шмона спрацювали сирени повітряної тривоги через ракетну атаку з території Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав кілька артилерійських ударів по стартових позиціях бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зафіксувала три ракетні запуски з території Лівану. Ракети були перехоплені системою Залізний купол.

У відповідь ЦАХАЛ завдав артилерійського удару по стартових позиціях. Пізніше ізраїльські військові здійснили ще два великомасштабних обстріли. По прикордонній території було випущено близько 100 снарядів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Ливан
NEWS
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять