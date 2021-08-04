Ізраїль зазнав ракетного удару з території Лівану, ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем
Вдень 4 серпня на півночі Ізраїлю в місті Кір'ят-Шмона спрацювали сирени повітряної тривоги через ракетну атаку з території Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав кілька артилерійських ударів по стартових позиціях бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зафіксувала три ракетні запуски з території Лівану. Ракети були перехоплені системою Залізний купол.
У відповідь ЦАХАЛ завдав артилерійського удару по стартових позиціях. Пізніше ізраїльські військові здійснили ще два великомасштабних обстріли. По прикордонній території було випущено близько 100 снарядів.
The @IDF responded to rocket fire from Lebanon with over 100 artillery shells.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 4, 2021
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Video credit: IDF Spokespersons Unit pic.twitter.com/IHpULOl0CF
RAW FOOTAGE: 3 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel. 2 rockets landed in Israel, and 1 fell inside Lebanon.— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2021
In response, our artillery forces fired into Lebanon. pic.twitter.com/Sf3754RqRU