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Ізраїль передасть Україні каски та бронежилети

Фото: Бені Ганц (flickr.com/photos/idfonline)
Автор: Антон Федорців

Міністри оборони України та Ізраїлю провели телефонну розмову. Її подробицями поділився ізраїльський посол у Києві Михайло Бродський.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал дипломата.

Керівники оборонних відомств Ізраїлю та України Ганц і Резніков провели перемовини. Міністр оборони Ізраїлю засудив атаки РФ на мирних мешканців і вирішив надати допомогу Україні.

"Бені Ганц висловив підтримку народу України та засудив атаки мирного населення. Також він повідомив про рішення Ізраїлю надати Україні каски та бронежилети", – написав Бродський.

Окрім того, посол підтвердив готовність Ізраїлю прийняти двосторонню зустріч Путіна та Зеленського. У Єрусалимі також можуть зустрітися делегації двох країн.

До слова, фінський парламент розпочав дебати щодо вступу країни до НАТО.

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Міністерство оборони УкраїниУкраїнаІзраїльОлексій Резніков