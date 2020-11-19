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Ізраїль відкрив вогонь по Дамаску, загинули 10 військових

Автор: Инна Собора

Ізраїль наніс нові удари по сирійських військових об'єктах в Дамаску. Загинули щонайменше 10 сирійських військових.

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Про це пише Сіньхуа.

Постріли були націлені на позиції протиповітряної оборони сирійської армії, а також склади проіранських бойовиків та ліванської групи "Хізболла" на півдні та південному заході Дамаску.

Серед загиблих було троє сирійських військових й п’ятеро іранських бійців. Двоє інших жертв були, вірогідно, з Іраку та Лівану.

Протягом усієї сирійської кризи Ізраїль здійснив сотні авіаударів проти іранських об'єктів у Сирії, а також конвої, що перевозили зброю до "Хезболли", ліванського ополчення, яке, як стверджується, підтримувалося Іраном.

Раніше ізраїльська армія завдала удару по армії Сирії та сил спеціального призначення "Аль-кудс".

Нагадаємо, раніше сирійське державне новинне агентство SANA повідомило про відбивання ракетної атаки Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі міста Хомс.

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Новини України обстрелІзраїльДамаск