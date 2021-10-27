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Ізраїль відкриє кордони для туристів з 1 листопада: хто може потрапити в країну без самоізоляції

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

З 1 листопада Ізраїль відкривається для вакцинованих туристів. У країну можуть в'їжджати люди, які вакциновані визнаними в Ізраїлі вакцинами.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол держави Ізраїль Михайло Бродський.

За його словами, більшість вакцин, якими вакцинувалися в Україні, відповідають цій вимозі. Туристи зможуть прилітати до Ізраїлю без спеціального дозволу і будуть звільнені від карантину. Але потрібно бути щепленим вакциною, визнаною саме в Ізраїлі.

"Ми дуже сподіваємося на те, що туристи з України повернуться в Ізраїль. Для нас це дуже важливий аспект відносин з Україною, і, безумовно, це важливо для ізраїльської економіки, відновлення туристичної сфери", - сказав він.

На уточнююче питання про те, чи не буде ніяких самоізоляцій, якщо є дійсний сертифікат про щеплення визнаною вакциною, він відповів: "Наскільки я знаю, ні, але завжди є небезпека, що певні країни стануть "червоними" і тоді буде заборонений в'їзд з цих країн".

"На жаль, на даний момент тенденція в Україні веде до того, що країна поступово стає "червоною". Не можу сказати, як це відіб'ється на можливості приїхати в Ізраїль", - додав посол.

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ІзраїльУкраїнаМихайло Бродський