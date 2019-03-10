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Ізраїль знову завдав ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 05:55
Ізраїль знову завдав ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази
Ілюстративне фото: авіаудар (rfsmediaoffice.com)

У відповідь на запуск ракети з території Гази були атаковані військова база і два судна

Ізраїльські Військово-повітряні сили в ніч на 10 березня завдали кількох авіаударів по об'єктах палестинського руху ХАМАС в північній частині сектора Гази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

Згідно з повідомленням, удари влучили у військову базу і два судна.

Зі слів військових, об'єкти були атаковані у відповідь на запуск ракети з території Гази напередодні ввечері та "інші терористичні атаки".

Наголошується, що випущена напередодні з боку сектора Гази ракета розірвалася в незаселеній місцевості, постраждалих або пошкоджень немає.

Нагадаємо, раніше 9 березня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаударів по трьох районах сектора Гази у відповідь на запуск ракет і куль із запальною сумішшю в бік Ізраїлю.

Авіація Ізраїлю здійснила удари по району Хан-Юнус на півдні Гази, де було завдано збитків порту, а також вдарила по об'єктах, які належать Міністерству внутрішніх справ Палестини на півночі Гази і сільськогосподарським угіддям села Заджер-ед-Дийк в південній частині анклаву.

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Новини України Сектор ГазаІзраїльавіаудари
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