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Ізраїль і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів

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Брюссель, Середа 15 вересня 2021 17:17
Ізраїль і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів Фото: Ізраїль і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ізраїль і ЄС домовилися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти коронавірусу або перенесеної інфекції. Угода дозволить щепленим ізраїльтянам отримати доступ до європейського еквівалента "зеленого стандарту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Haaretz.

В рамках угоди про взаємне визнання COVID-паспортів створена загальна технологічна платформа, яка дозволить спростити обмін інформацією. Доопрацювати деталі і технічні моменти сторони домовилися на початку жовтня.

Крім країн ЄС, Угода дозволить щепленим від коронавірусу ізраїльтянам отримати доступ до "зеленого сертифіката" і в інших державах, які будуть підключені до платформи. На цей момент мова йде про Туреччину, Марокко і ряді інших країн.

Взаємне визнання COVID-паспортів дозволить вакцинованим мандрівника з Ізраїлю відвідувати громадські місця в країнах ЄС. При цьому кожна європейська держава може на свій розсуд вводити додаткові обмеження, такі як обов'язковий карантин або необхідність надати негативний результат тесту на коронавірус.

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