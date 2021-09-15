Ізраїль і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів

Ізраїль і ЄС домовилися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти коронавірусу або перенесеної інфекції. Угода дозволить щепленим ізраїльтянам отримати доступ до європейського еквівалента "зеленого стандарту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Haaretz .

В рамках угоди про взаємне визнання COVID-паспортів створена загальна технологічна платформа, яка дозволить спростити обмін інформацією. Доопрацювати деталі і технічні моменти сторони домовилися на початку жовтня.

Крім країн ЄС, Угода дозволить щепленим від коронавірусу ізраїльтянам отримати доступ до "зеленого сертифіката" і в інших державах, які будуть підключені до платформи. На цей момент мова йде про Туреччину, Марокко і ряді інших країн.

Взаємне визнання COVID-паспортів дозволить вакцинованим мандрівника з Ізраїлю відвідувати громадські місця в країнах ЄС. При цьому кожна європейська держава може на свій розсуд вводити додаткові обмеження, такі як обов'язковий карантин або необхідність надати негативний результат тесту на коронавірус.