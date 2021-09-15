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Израиль и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов

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Брюссель, Среда 15 сентября 2021 17:17
Израиль и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов Фото: Израиль и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Израиль и ЕС договорились о взаимном признании документов о вакцинации против коронавируса или перенесенной инфекции. Соглашение позволит привитым израильтянам получить доступ к европейскому эквиваленту "зеленого стандарта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Haaretz.

В рамках соглашения о взаимном признании COVID-паспортов создана общая технологическая платформа, которая позволит упростить обмен информацией. Доработать детали и технические моменты стороны договорились в начале октября.

Помимо стран ЕС, соглашение позволит привитым от коронавируса израильтянам получить доступ к "зеленому сертификату" и в других государствах, которые будут подключены к платформе. В настоящий момент речь идет о Турции, Марокко и ряде других стран.

Взаимное признание COVID-паспортов позволит вакцинированным путешественника из Израиля посещать общественные места в странах ЕС. При этом каждое европейское государство может на свое усмотрение вводить дополнительные ограничения, такие как обязательный карантин или необходимость предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

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