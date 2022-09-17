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Згвалтування та напади. Солдати РФ продовжують безчинити, повернувшись додому

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Росія, Субота 17 вересня 2022 17:33
Згвалтування та напади. Солдати РФ продовжують безчинити, повернувшись додому Фото: окупанти, які повернулися до РФ, продовжують вчиняти злочини як в Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Учасники "спецоперації", які повернулися до Росії, продовжують здійснювати ті ж звірства, які вони робили в Україні. Як виправдання вони заявляють, що "воювали за країну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можем объяснить".

Так, найманець ПВК "Вагнера" ​​16 вересня напав на співробітників Росгвардії у готелі Воронежа. Відомо, що він нещодавно повернувся із так званої "ДНР". Під час обшуку у нього знайшли 476 набоїв та порушили кримінальну справу.

У Тулі окупант влаштував бійку у піцерії та побив стільцем її директора. А під Смоленськом лейтенант ЗС РФ здійснив збройний наліт на санаторій, де мешкають біженці з дітьми. Він не приховував, що вбивав людей в Україні.

У Брянську учасника "спецоперації" засудили за дідівщину Він виявився командиром роти і був незадоволений своїм підлеглим, якого побив та спробував задушити. Суд оштрафував його на 50 тисяч рублів (близько 30 тисяч гривень, - ред.).

Ще один окупант, повернувшись до РФ, попався місцевим силовикам із бойовими гранатами. 53-річного росіянина було затримано на вокзалі Єкатеринбурга. Чоловік пояснив, що привіз боєприпаси "з поля бою".

У Білгородській області почастішали випадки зґвалтувань, які здійснюють солдати, які прибули на ротацію.

Як повідомлялося, два російські офіцери вбили свого солдата, а сліди тортури на тілі забинтували, щоб приховати злочин. Однак свідки не почали замовчувати правду і зараз діляться цією інформацією зі своїми знайомими та рідними.

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