За зґвалтування жінки на Київщині оголосили підозру російському окупанту, – Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про оголошення підозри російському військовослужбовцю за зґвалтування жінки в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Венедіктової у Facebook .

Генпрокурор підтвердила надходження оперативної інформації про статеві злочини російських окупантів. Прокурори Київщини ідентифікували військовослужбовця РФ, який вбив неозброєного чоловіка і потім кілька разів зґвалтував його дружину.

"В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний оголошений у розшук за порушення законів та звичаїв війни. Венедіктова пообіцяла, що кожен негідник із шевронами РФ буде знайдений українськими правоохоронцями.