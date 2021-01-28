Як зміняться ціни на початку 2021 року: прогноз Мінекономіки

У І кварталі 2021 року характер впливу основних чинників на інфляцію суттєво не зміниться. Ці фактори діяли у 2020 році та будуть взаємно компенсуватися.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, з одного боку - поєднання монетарного чинника та високої собівартості виробництва під впливом сезонності на продовольчому ринку й далі стимулюватиме зростання цін. З іншого - посилення такого чинника як утримання від значних витрат на фоні пандемії COVID-19 (з огляду на запровадження локдауну в січні та продовження карантину до кінця лютого), навпаки, частково компенсуватиме дію інфляційних чинників.

"Передбачувана і стримана динаміка обмінного курсу гривні загалом не спотворюватиме ціноутворення на ринку", - йдеться в огляді.

У Мінекономіки зазначили, що за підсумком 2020 року зростання споживчих цін становило 5%, що, попри деяке перевищення рівня 2019 року (4,1%), загалом було повільнішім, ніж упродовж 2017-2019 років, коли зростання за розрахунками Мінекономіки в середньому становило 9,1%. Крім того, такий показник інфляції влучив у ціль діапазону таргету Національного банку - 5% ± 1 в. п.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 7%.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.