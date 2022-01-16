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Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Чергові войовничі заяви представників Росії призвели напередодні до падіння котирувань єврооблігацій України на 2-4, 7%, залежно від терміну погашення. В результаті падіння ставки до погашення майже всіх паперів (крім самих "довгих", з погашенням у 2032 році) перевищили 10% річних. Майже на 7% подешевшали в четвер і ВВП-варранти: тепер їх ціна становить близько 80,3% номіналу. Так дешево вони не коштували з літа 2019 року", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,0-1,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,46 до 27,74 грн (+1,0%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,50/27,52 до 27,99/28,01 грн (+1,8%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 27,37/27,63 до 27,87 / 28,12 грн (+1,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Нагадавши, курс долара оновив максимум з квітня минулого року. Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар.

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