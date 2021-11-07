Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,9/26,1 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,7%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,33 до 26,19 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,26/26,28 до 26,10/26,12 грн (-0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,25/26,43 до 26,08/26,27 грн (-0,7%/-0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Аналітик нагадав, що міжнародні резерви України зросли в жовтні на 949 млн доларів на 3,3% і склали 29,7 млрд доларів. Зростання резервів відбулося завдяки валютним надходженням на користь уряду і купівлі валюти Нацбанком на міжбанку. Зокрема, валютні надходження на користь уряду склали 1,14 млрд доларів, у тому числі 588,7 млн євро - транш від Європейської комісії. Також резерви поповнилися на 431,9 млн доларів від розміщення ОВДП. За даними регулятора, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,9 місяця імпорту, що достатньо для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку.