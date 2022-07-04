RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи змінить НАТО позицію щодо вступу України: відповідь Кулеби

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України в Альянсі наразі немає. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що сподіватися на це найближчим часом не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби виданню Lb.ua.

"Я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що двері відкриті, і рішення Бухарестського саміту залишається в силі", - сказав він.

За його словами, Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс, немає.

Кулеба зазначив, що станом на 24 лютого НАТО було в просунутій позиції відносно ЄС, бо в НАТО було принаймні рішення, що Україна стане членом Альянсу, а в ЄС не було навіть європейської перспективи для України.

"За останні чотири місяці Європейський союз просто вирвався вперед, і вже пішов на друге коло, а НАТО залишилося саме там", - сказав міністр.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на референдумі вступ до НАТО підтримали б 76% українців, проти - 10%.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО