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Як змінилися зарплати українців за чверть століття: дані Держстату

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 17:29
Як змінилися зарплати українців за чверть століття: дані Держстату Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року склала 11591 гривню. Це у 159 разів вище, ніж в 1995 році (73 гривні).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Держстат наводить дані по зарплаті з 1995 року. Однак оскільки гривня була введена тільки в 1996 році, коректно порівняти зарплату в доларах можна лише з цього року. Розрахунки показують, що середня зарплата українців за останні 25 років (1996 – 2020 роки) зросла у 6,2 рази з 69 до 430 доларів.

Як змінилися зарплати українців за чверть століття: дані Держстату

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Зазначимо, реальна зарплата зросла за 2016 рік на 9,0%, за 2017 рік на 19,1%, за 2018 рік на 12,5%, за 2019 рік на 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2020 року склала 14 179 гривень. Це на 15,6% (на 1 915 гривень) більше порівняно з груднем минулого року (12 264 гривень).

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