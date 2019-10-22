Зміни на ринку е/е покликані знизити тарифи для підприємств Коломойського, - FT

Законодавчі ініціативи в електроенергетиці спрямовані на зниження вартості електроенергії для феросплавних заводів олігарха Ігоря Коломойського. Про це пише "Главком" з посиланням на The Financial Times.

За словами одного західного чиновника, в результаті запланованої реформи ринку електроенергії Коломойський, який володіє феросплавними заводами, може отримати можливість платити за електроенергію менше, ніж ціни, які йому сьогодні виставляють олігархи-конкуренти.

"Коломойський хоче сидіти над усіма і за лаштунками смикати за ниточки, - говорить чиновник. - Те, що вони роблять, дуже розумно", - пише автор публікації.

Журналіст підкреслює надзвичайно високий темп законодавчих ініціатив нової влади.

"За останні кілька тижнів Верховна Рада України прийняла десятки законопроектів, спрямованих на модернізацію економіки і модернізацію держави, іноді практично без обговорення і розгляду. Вводяться нові правила концесії морських портів та інфраструктури, видобутку ресурсів, захисту прав споживачів, регулювання цінних паперів, розукрупнення державної газової компанії і перехід на цифрові технології в митному оформленні та інших послуг", - перераховує він.

На думку автора, в Україні існує велика небезпека лобіювання корисливих інтересів окремих олігархів.

"Прагнення уряду реформувати економіку і судову систему також дає можливості тим, хто переслідує корисливі інтереси, в тому числі, олігархам, впливати всіма можливими способами, включаючи використання лояльних до них депутатів для розробки або зміни законів", - зазначає видання.

Зазначається, 18 вересня Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус "пролобіював правку", щоб дозволити закуповувати українським споживачам електроенергію з РФ і Білорусі за двосторонніми договорами.

1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт.