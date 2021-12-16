Зміни до Податкового і Митного кодексів, виплати боргів шахтарям: порядок денний Ради

Пленарне засідання

Парламентарі планують змінити календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради. Зокрема, пропонується змістити пленарний тиждень січня, тобто провести його з 25 по 28 січня, замість з 18 по 21-ше.

Разом з тим будуть розглянуті пропозиції президента України до закону "Про адміністративну процедуру".

Народні депутати під час пленарного засідання сьогодні також розглянуть законопроекти про:

внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (5831);

внесення змін до статі 161 ККУ для реалізації положень ЗУ "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (5110);

деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (6302);

соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (6104, 6104-1);

внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5688, 5688-1);

внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);

внесення змін до ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (3739);

про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3);

про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки (6129);

несення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487).

Позачергове засідання

О 15:00 почнеться позачергове засідання Ради, під час якого парламентарі мають проголосувати за зміни до державного бюджету для погашення боргів із заробітних плат перед шахтарями: