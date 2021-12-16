ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зміни до Податкового і Митного кодексів, виплати боргів шахтарям: порядок денний Ради

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 08:48
Зміни до Податкового і Митного кодексів, виплати боргів шахтарям: порядок денний Ради Фото: сьогодні Рада збереться на пленарне та позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Після чого, о 15:00 парламентарі проведуть позачергове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Пленарне засідання

Парламентарі планують змінити календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради. Зокрема, пропонується змістити пленарний тиждень січня, тобто провести його з 25 по 28 січня, замість з 18 по 21-ше.

Разом з тим будуть розглянуті пропозиції президента України до закону "Про адміністративну процедуру".

Народні депутати під час пленарного засідання сьогодні також розглянуть законопроекти про:

  • внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (5831);
  • внесення змін до статі 161 ККУ для реалізації положень ЗУ "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (5110);
  • деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (6302);
  • соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (6104, 6104-1);
  • внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5688, 5688-1);
  • внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
  • внесення змін до ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (3739);
  • про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3);
  • про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки (6129);
  • несення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487).

Позачергове засідання

О 15:00 почнеться позачергове засідання Ради, під час якого парламентарі мають проголосувати за зміни до державного бюджету для погашення боргів із заробітних плат перед шахтарями:

  • про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо погашення заборгованості та виплати поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних вугільної підприємств).

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Парламент
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається