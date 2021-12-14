Зміни в Податковий кодекс та нове свято: що сьогодні розгляне Рада

Зокрема, народні депутати мають завершити розгляд проєктів постанов, які пропонують скасувати ухвалення закону про внесення змін до Податкового кодексу.
Так, засідання розпочнеться з розгляду постанов про скасування рішення Верховної ради від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому відповідного законопроекту.
Крім цього парламентарі розглянуть законопроекти:
внесення змін до ЗУ "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (4220);
про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (4409);
про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях (6359);
внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (5465);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);
про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (5864);
про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668);
про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (5694).