Зміни до Бюджетного кодексу України пропонують включити до порядку денного Ради
Фото: зміни до Бюджетного кодексу пропонують включити до порядку денного Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Комітет ВР з питань бюджету рекомендував парламенту включити до порядку денного законопроект про зміни до Бюджетного кодексу України. А також прийняти відповідний документ за основу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у парламенті та керівника секретаріату фракції "Слуга народу" Тараса Мельничука в Telegram.
"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував ВР включити до порядку денного та прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 6062 від 15.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада збереться на пленарне засідання. Де розглянуть, зокрема, обрання першого віце-спікера та закон про олігархів.