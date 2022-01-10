Зміна Конституції: які повноваження можуть бути у префекта

Замість РДА та ОДА з'являться префектури. Префекти - це держслужбовці, які обиратимуться на конкурсній основі строком на три роки.

Їхня головна функція - адміністративний нагляд: префект стежитиме за законністю рішень місцевого самоврядування і, якщо буде потрібно - зможе звернутися до суду.

Префект не має права зупиняти дію актів місцевого самоврядування. Ця можливість надається президенту. Він зобов'язаний одночасно звернутися за оцінкою КСУ, якому відводять місяць для прийняття рішення. Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко впевнений, що КСУ не варто обтяжувати оцінкою актів місцевого значення.

Важливим є порядок призначення і підпорядкованість префектів. Автори попередньої концепції не дають відповіді на ці питання, пропонуючи по кожному з них дві опції на вибір. Префект призначається або президентом за поданням уряду, або виключно Кабміном.

Набагато більше ясності, що буде з префектом, є в іншому законопроекті - про місцеві державні адміністрації (№4298) - який внесли члени фракції "Слуга народу". Профільний комітет вже підготував документ до голосування у другому читанні.

У цього законопроекту занадто багато розбіжностей з конституційними змінами, які експерти передали до парламенту. Наприклад, в документі №4298 у глави адміністрації - він же префект - є право зупиняти акти місцевого самоврядування. А про каденцію в три роки не згадується.

Законопроектом №4298 передбачено, що голову місцевої адміністрації призначає глава держави за поданням уряду. Але якщо він двічі загорне запропоновану йому кандидатуру, Кабмін може внести йому того претендента, якого глава держави обере сам. Коли уряд слухняно слідує лінії Банкової, порядок призначення і контролю за префектами не грає особливої ролі. Але це може мати значення в майбутньому, якщо конструкція влади зміниться і Кабмін стане окремим центром впливу.