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Видавали нехарактерні звуки: з України намагалися вивезти живих вовків під виглядом лайок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрабанду трьох живих вовків припинили митники в аеропорту Бориспіль. Диких тварин намагалися видати за собак породи лайка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

У Держмитслужбі зазначили, що згідно з наданими митникам документами з України в Непал вивозили три собаки породи Сибірська лайка. Вказувалося, що тварини не представляють високої племінної цінності.

При огляді живого вантажу співробітники митниці виявили розбіжності із заявленими в документах даними. Зокрема, так звані "собаки" видавали нехарактерні для них звуки - тварини Вили, а не скиглили.

Крім того, митники звернули увагу на зовнішній вигляд тварин. Їх забарвлення і статура не відповідали заявленій породі собак. Для остаточної ідентифікації вовків залучили фахівців.

Вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил. Тварин вилучать і відправлять в Харківську область в "Фельдман зоопарк".

Фото: живих вовків намагалися вивезти з України під виглядом лайок (facebook.com/UkraineCustoms)

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Державна митна службааэропорт Борисполь