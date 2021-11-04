Видавали нехарактерні звуки: з України намагалися вивезти живих вовків під виглядом лайок

У Держмитслужбі зазначили, що згідно з наданими митникам документами з України в Непал вивозили три собаки породи Сибірська лайка. Вказувалося, що тварини не представляють високої племінної цінності.

При огляді живого вантажу співробітники митниці виявили розбіжності із заявленими в документах даними. Зокрема, так звані "собаки" видавали нехарактерні для них звуки - тварини Вили, а не скиглили.

Крім того, митники звернули увагу на зовнішній вигляд тварин. Їх забарвлення і статура не відповідали заявленій породі собак. Для остаточної ідентифікації вовків залучили фахівців.

Вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил. Тварин вилучать і відправлять в Харківську область в "Фельдман зоопарк".

Фото: живих вовків намагалися вивезти з України під виглядом лайок (facebook.com/UkraineCustoms)