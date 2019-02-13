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Обрання запобіжного заходу Мангеру: суд охороняють майже 150 силовиків

Новини » Політика    13.02.2019 - 14:09
Обрання запобіжного заходу Мангеру: суд охороняють майже 150 силовиків
Фото: будівля суду (Владислав Красінський/РБК-Україна)

Зокрема, біля будівлі суду 100 нацгвардійців

Шевченківський районний суд міста Києва, де обирають запобіжний захід голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, охороняють майже півтори сотні силовиків. Про це кореспондент РБК-Україна дізнався від їх командирів.

Так, 100 силовиків з Національної гвардії.

"25 - з райвідділів, 20 - з "Беркута" (ймовірно йдеться про "Поліцію особливого призначення", - ред.), і 100 - Нацгвардії", - уточнили вони.

Відзначимо, суд почав обирати запобіжний захід Владиславу Мангеру 12 лютого.

Главу Херсонської облради підозрюють в організації замовного вбивства активістки Катерини Гандзюк. Максимальна санкція інкримінованих йому статей передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва в середу, 13 лютого, продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Додамо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ не має права затримати Мангера через норми чинного Кримінально-процесуального кодексу.

Суд у справі Мангера продовжив засідання Суд у справі Мангера перенесли на завтра
Новини України Катерина ГандзюкСуд
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