Виборці бачать в Пальчевскому альтернативу старим політикам, - експерт

Бізнесмен Андрій Пальчевський може бути альтернативою старим політикам на виборах в Києві, а також тим, хто розчарувався в партії "Слуги народу".

Про це заявив політолог Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook.

"Ситуація складається таким чином, що розчаровані виборці "Слуги народу", або ж ті, хто просто не бажають підтримувати Ірина Верещук, і до них додаються прихильники інших "старих" партій, просто бачать в Пальчевскому альтернативу, представника анти-істеблішменту, як рік тому побачили у чинному президентові. Такий запит був тоді, він залишається і зараз", - вважає політолог.

Також експерт прокоментував рейтинг кандидатів у мери.

"Що стосується особистих рейтингів, то чинний мер Кличко, як і раніше лідирує, проте друге місце продовжує впевнено утримувати Андрій Пальчевський, і тільки за ним йдуть Ірина Верещук і Олександр Попов. Можливо, це пов'язано з певними змінами як мінімум на рівні риторики ура-патріотичного табору. Мабуть, партія колишнього президента зрозуміла, що у них немає кандидата, якого вони могли б реально виставити проти Кличка в Києві", - резюмував Андрій Бузаров.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова міської ради проходять сім партій: "УДАР" Віталія Кличка, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Перемога Пальчевського", "Сила і Честь", ВО "Батьківщина".