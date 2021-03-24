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Побив перехожого та застосував сльозогінний газ: поліцейському оголосили підозру

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 15:02
Побив перехожого та застосував сльозогінний газ: поліцейському оголосили підозру Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Києві інспектор управління патрульної поліції під час конфлікту з перехожим застосував сльозогінний газ та побив його. Правоохоронцю повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, під час несення служби на території Деснянського району Києва у патрульного поліцейського виник словесний конфлікт із перехожим, який, на його думку, був у нетверезому стані. Надалі, не маючи ніяких підстав для застосування спецзасобів, правоохоронець застосував щодо громадянина сльозогінний газ і завдав йому кілька ударів.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомлений про підозру інспектор управління патрульної поліції за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). У разі доведення провини підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Черкаській області двох співробітників поліції підозрюють у катуванні затриманого. За версією слідства, вони били його стільцем та шлангом від вогнегасника.

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