Побив перехожого та застосував сльозогінний газ: поліцейському оголосили підозру

У Києві інспектор управління патрульної поліції під час конфлікту з перехожим застосував сльозогінний газ та побив його. Правоохоронцю повідомили про підозру.

Згідно з матеріалами слідства, під час несення служби на території Деснянського району Києва у патрульного поліцейського виник словесний конфлікт із перехожим, який, на його думку, був у нетверезому стані. Надалі, не маючи ніяких підстав для застосування спецзасобів, правоохоронець застосував щодо громадянина сльозогінний газ і завдав йому кілька ударів.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомлений про підозру інспектор управління патрульної поліції за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). У разі доведення провини підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.