ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Двох черкаських поліцейських підозрюють у тортурах: били затриманого стільцем

Новость на русском → Городище, Понеділок 08 лютого 2021 21:01
Двох черкаських поліцейських підозрюють у тортурах: били затриманого стільцем Фото: стілець, яким били затриманого (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Двох співробітників поліції Черкаської області підозрюють у катуванні затриманого у місті Городище. За версією слідства, вони били затриманого стільцем та шлангом від вогнегасника.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що двоє дільничних 5 лютого прийшли до одного з гаражів кооперативу, де перебували двоє братів та їх товариш. Вони доставили одного з братів у відділок для отримання пояснень щодо крадіжок та його можливої причетності до них.

Щоб змусити затриманого дати свідчення, поліцейські почали його бити, в результаті зламавши об нього стілець. Потім на потерпілого надягли кайдани та почали бити руками, ногами, шлангом від вогнегасника та пляшкою. Били по голові, обличчю та тулубу.

"Внаслідок цього постраждалий отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин обличчя, голови та спини, травматичного видалення зубів верхньої щелепи", - розповіли в ДБР.

Детективи порушили справу за фактом катування з метою отримання від потерпілого визнання (ч. 2 ст. 127 КК України). Правоохоронцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, на початку грудня прокуратура передала до суду справу про тортури та зґвалтування в поліцейському відділку в Кагарлику. Фігурантами справи є співробітники поліції.

Крім того, у жовтні шістьом миколаївським поліцейським повідомили про підозру у катуванні чоловіка. Правоохоронці намагалися вибити з нього зізнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події полиция подозрение побиття пытки Черкасская область ДБР
NEWS
Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується
Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію