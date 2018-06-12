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Побиття Найєма: нардеп наполягає на максимальній мірі покарання для підозрюваних

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 18:42
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

За словами нардепа, 30 червня закінчується термін досудового слідства у його справі

Депутат Верховної ради України Мустафа Найєм наполягає на максимальній мірі покарання для підозрюваних у його побитті. Про це парламентар написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Чого вимагатимуть прокурори, нам невідомо. Але оскільки підозрювані все ще відмовляються визнати свою провину, не дають жодних свідчень і не йдуть на співпрацю зі слідством, ми, як потерпіла сторона, будемо наполягати на максимальній мірі покарання для всіх учасників правопорушення", - написав нардеп.

 

Относительно расследования инцидента на Бессарабке. Если коротко, в который раз хочу сообщить, что никто дело на тормоза...

Опубліковано Mustafa Nayyem 12 червня 2018 р.

Він зазначив, що на даний момент у справі проведені основні слідчі та розшукові заходи. На цьому тижні повинна завершитися процедура оформлення судово-медичної експертизи і допитані лікарі, а потім буде проведений слідчий експеримент.

"Четвертий підозрюваний... до сих пір у бігах і процедурою добровільної екстрадиції скористатися не поспішає. У прокуратурі і в поліції стверджують, що основні домовленості з правоохоронними органами Азербайджану вже досягнуті, але невирішеним все ще залишається політичне питання", - повідомив депутат ВР.

За його словами, до 25 червня прокуратура повинна або висунути підозрюваним обвинувальний акт, або звернутися до суду за рішенням про продовження термінів досудового розслідування і домашнього арешту, а 30 червня закінчується термін досудового слідства.

Найєм додав, що всі четверо підозрюються у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб), за яке передбачається покарання або у вигляді штрафу від 500 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі до п'яти років.

Він також підкреслив, що ні в які закриті домовленості з обвинуваченими ніхто не вступав і не планує.

Нагадаємо, 23 травня Мустафу Найєма виписали з лікарні після того, як він під час конфлікту в центрі Києва отримав перелом щелепи.

Напад на Найєма: суд почав розгляд апеляції на запобіжний захід одного з підозрюваних Напад на Найєма: ГПУ направила Азербайджану запит на екстрадицію підозрюваного
Теги публікації: подозреваемые, Мустафа Найем, избиение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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