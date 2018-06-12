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Избиение Найема: нардеп настаивает на максимальной мере наказания для подозреваемых

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 18:42
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

По словам нардепа, 30 июня истекает срок досудебного следствия по его делу

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем настаивает на максимальной мере наказания для подозреваемых в его избиении. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Чего будут требовать прокуроры, нам неизвестно. Но поскольку подозреваемые все еще отказываются признать свою вину, не дают никаких показаний и не идут на сотрудничество со следствием, мы, как потерпевшая сторона, будем настаивать на максимальной мере наказания для всех участников правонарушения", - написал нардеп.

 

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Опубліковано Mustafa Nayyem 12 червня 2018 р.

Он отметил, что на данный момент в деле проведены основные следственные и розыскные мероприятия. На этой неделе должна завершиться процедура оформления судебно-медицинской экспертизы и допрошены врачи, а затем будет проведен следственный эксперимент.

"Четвертый подозреваемый… до сих пор в бегах и процедурой добровольной экстрадиции воспользоваться не спешит. В прокуратуре и в полиции утверждают, что основные договоренности с правоохранительными органами Азербайджана уже достигнуты, но нерешенным все еще остается политический вопрос", - сообщил депутат ВР.

По его словам, до 25 июня прокуратура должна либо предъявить подозреваемым обвинительный акт, либо обратиться в суд за решением о продлении сроков досудебного расследования и домашнего ареста, а 30 июня истекает срок досудебного следствия.

Найем добавил, что все четверо подозреваются в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2. ст. 296 УК Украины (хулиганство, содеянное группой лиц), за которое предполагается наказание либо в виде штрафа от 500 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

Он также подчеркнул, что ни в какие закрытые договоренности с обвиняемыми никто не вступал и не планирует.

Напомним, 23 мая Мустафу Найема выписали из больницы после того, как он во время конфликта в центре Киева получил перелом челюсти.

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Теги публикации: подозреваемые, Мустафа Найем, избиение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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