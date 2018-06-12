Избиение Найема: нардеп настаивает на максимальной мере наказания для подозреваемых

По словам нардепа, 30 июня истекает срок досудебного следствия по его делу

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем настаивает на максимальной мере наказания для подозреваемых в его избиении. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Чего будут требовать прокуроры, нам неизвестно. Но поскольку подозреваемые все еще отказываются признать свою вину, не дают никаких показаний и не идут на сотрудничество со следствием, мы, как потерпевшая сторона, будем настаивать на максимальной мере наказания для всех участников правонарушения", - написал нардеп.

Относительно расследования инцидента на Бессарабке. Если коротко, в который раз хочу сообщить, что никто дело на тормоза... Опубліковано Mustafa Nayyem 12 червня 2018 р.

Он отметил, что на данный момент в деле проведены основные следственные и розыскные мероприятия. На этой неделе должна завершиться процедура оформления судебно-медицинской экспертизы и допрошены врачи, а затем будет проведен следственный эксперимент.

"Четвертый подозреваемый… до сих пор в бегах и процедурой добровольной экстрадиции воспользоваться не спешит. В прокуратуре и в полиции утверждают, что основные договоренности с правоохранительными органами Азербайджана уже достигнуты, но нерешенным все еще остается политический вопрос", - сообщил депутат ВР.

По его словам, до 25 июня прокуратура должна либо предъявить подозреваемым обвинительный акт, либо обратиться в суд за решением о продлении сроков досудебного расследования и домашнего ареста, а 30 июня истекает срок досудебного следствия.

Найем добавил, что все четверо подозреваются в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2. ст. 296 УК Украины (хулиганство, содеянное группой лиц), за которое предполагается наказание либо в виде штрафа от 500 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

Он также подчеркнул, что ни в какие закрытые договоренности с обвиняемыми никто не вступал и не планирует.

Напомним, 23 мая Мустафу Найема выписали из больницы после того, как он во время конфликта в центре Киева получил перелом челюсти.