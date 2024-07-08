С тенденцией вверх. Как Свитолина на Уимблдоне штурмовала финальные раунды

Впервые на травяной мэйджор украинка приехала в 2012 году. Тогда еще юная теннисистка для выступлений в основной сетке должна была пройти сквозь горнило квалификации. Не сложилось. Свитолина проиграла в первом же раунде будущей первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе (3:6, 0:6).

Но на следующий год украинская теннисистка стартовала уже с основного раунда. Однако жребий не был слишком благосклонен к Свитолиной. В первом круге ей пришлось сыграть с 15-й сеянной на турнире Марион Бартоли. Француженка взяла верх в двух сетах (6:3, 7:5). А дальше она дошла до финала и выиграла единственный "Грэнд Слэм" в карьере.

В трех последующих розыгрышах Свитолина не смогла пробиться дальше 2-го раунда. Если в 2014 году она вылетела от малоизвестной японки Мисаки Дои (4:6, 1:6), то в 2015-м взяла у нее реванш в трех партиях (3:6, 6:3, 6:2). Но в 1/32 финала отечественной теннисистке пришлось зачехлить ракетку после встречи с австралийкой Кейси Деллакква (6:7, 3:6), специализацией которой был парный разряд. Не сложилось у украинки в 2016 году. Она легко обыграла британку Наоми Брейди (6:2, 6:3), но затем вылетела от представительницы Казахстана Ярославы Шведовой (2:6, 6:3, 4:6).

Прорыв для Свитолиной наступил в 2017 году. В этот раз она дошла до 1/8 финала. Украинская теннисистка начала со скальпов именитых соперниц – австралийки Эшли Барти (7:5, 7:6) и итальянки Франчески Скьявоне (6:3, 6:0). После победы над немкой Кариной Виттхефт (6:1, 7:5) Свитолина вышла на латышку Елену Остапенко. Балтийка взяла первый сет (6:3), а во второй партии сумела дожать украинку на тай-брейке (8:6).

Фото: Елена Остапенко остановила Элину Свитолину в 2017 году (wimbledon.com)

Дальнейшего прогресса от Свитолиной ждали в 2018 году. Однако ожидания пришлось перенести еще на 12 месяцев, ведь отечественная спортсменка неожиданно завершила выступления после первого же круга, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии (6:7, 6:4, 1:6).

Перед сезоном-2019 Свитолина уже имела целую коллекцию неудач на "Грэнд Слэмах" и столкнулась с "четвертьфинальным проклятием". И именно на Уимблдоне того года титулованная украинка смогла его снять. Она набирала постепенно. В первом раунде разобралась с австралийкой Дарьей Гавриловой (7:5, 6:0), а в 1/16 финала прошла на отказе россиянки Маргариты Гаспарян.

Там немного тяжелее было с гречанкой Марией Саккари. Свитолина победила в первом сете (6:3), но уступила во второй партии на тай-брейке. Однако в решающем сете украинка доминировала на корте (6:2). Несколько проще было с Петрой Мартич из Хорватии (6:4, 6:2). А в четвертьфинале Свитолина справилась с чешкой Каролиной Муховой (7:5, 6:4).

В полуфинале украинская теннисистка вышла на Симону Халеп. Румынка тогда была on fire, так что фактически не заметила сопротивления Свитолиной. В первом сете отечественная спортсменка смогла взять только гейм, во втором – еще три. Халеп же потом в финальном поединке сокрушила саму Серену Уильямс (6:2, 6:2)...

Уимблдон-2020 не состоялся из-за пандемии коронавируса, а вот в 2021 году повторить успех последнего розыгрыша Свитолиной не удалось. В статусе третьей сеянной она прошла бельгийку Алисон ван Эйтванк (6:3, 2:6, 6:3), но зачехлила ракетку после второго круга соревнований. Сенсацию создала полячка Магда Линетт, разобравшись с украинкой в двух партиях (6:3, 6:4).

После связанной с беременностью и рождением дочери паузы Свитолина вернулась на Уимблдонский турнир в прошлом году. Выступление украинки стало откровением. Получив уайлд-кард от организаторов, отечественная теннисистка преодолела 6 стадий турнира и выбыла из борьбы только после 1/2 финала.

По пути к этой высоте Свитолина отправила домой немало громких имен. Начала она с Винус Уильямс (6:4, 6:3). Далее настал черед Элизе Мертенс из Бельгии (6:1, 1:6, 6:1), американки Софии Кенин (7:6, 6:2) и белоруски Виктории Азаренко (2:6, 6:4, 7:6). Дальше жребий был еще безжалостнее.

В четвертьфинале украинке выпало сыграть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Свитолина удивила в первом же сете, сумев переиграть полячку без тай-брейка (7:5). Во второй партии Свентек смогла реваншироваться лишь в дополнительном гейме (7:6). Наконец в решающем сете отечественная теннисистка была безудержной (6:2). К сожалению, "топлива" еще и на полуфинал не хватило. Маркета Вондроушова из Чехии внешне легко обыграла Свитолину (6:3, 6:3), а затем завоевала трофей в противостоянии с Онс Жабер из Туниса.

В этом году новым испытанием для Свитолиной станет встреча с китаянкой Ван Синьюй. Поединок 1/8 финала Уимблдона-2024 против 42-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) состоится 8 июля и начнется не ранее 15:00. Трансляция доступна на Setanta Sports. До сих пор турнирные пути Свитолиной и Ван не пересекались.