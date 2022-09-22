С легендой до конца. Выходя из "Азовстали", сотрудник СБУ тайно сдал шевроны

"Я ждал этот момент, когда мы сможем их (шевроны - ред.) вернуть. Они с нашей символикой, и враг не должен их видеть. Вы выдерживали легенду до конца", - сказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

До полномасштабного вторжения "Бурый" работал в управлении СБУ в Мариуполе и занимался противодействием оккупационных войск "ДНР". Затем правоохранитель вместе с другими коллегами встал на защиту города.

"Бурый" разоблачал российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей. В апреле защитник получил ранения во время танковых обстрелов.

"Благодаря его работе была получена важная информация от захваченных в плен оккупантов, обнаружены места удержания украинских пленных и идентифицированы личности их палачей. Позже вместе с бойцами ВСУ "Бурый" принимал участие в разминировании дороги, по которой должны были вывозить раненых", - говорится в сообщении.

Защищали Мариуполь и другие сотрудники СБУ, однако после удара вражеской бункерной бомбы они считаются без вести пропавшими. Среди героев коллега и наставник "Бурого" Василий Богач и бывший боец ЦСО "А" СБУ Александр Супрунов.