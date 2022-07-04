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У червні енергетики повернули світло для 783 тисяч родин, - ДТЕК

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Понеділок 04 липня 2022 14:58
У червні енергетики повернули світло для 783 тисяч родин, - ДТЕК Фото: у червні енергетики повернули світло для 783 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Упродовж червня енергетики ДТЕК повернули світло 783 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"За червень електромонтери ДТЕК повернули світло понад 783 тисячам родин у 660 населених пунктах, що лишись без електропостачання внаслідок обстрілів у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - повідомили в компанії.

Лише у Донецькій області спеціалісти ДТЕК повернули світло понад 765 тисячам споживачів у 605 населених пунктах.

"Енергетики ДТЕК безперервно працюють вже 130 діб та разом зі всіма службами роблять все можливе для того, аби наші клієнти мали вдома світло", - зазначають у компанії.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що повне відновлення мереж Київщини потребує близько 1 млрд грн. 300 млн компанія вже інвестувала в перший етап - повернення світла за тимчасовими схемами живлення. Другий етап - відновлення мереж до довоєнного стану потребує інвестицій ще близько 600-700 млн грн.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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