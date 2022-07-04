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В июне энергетики вернули свет для 783 тысяч семей, - ДТЭК

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Понедельник 04 июля 2022 14:58
В июне энергетики вернули свет для 783 тысяч семей, - ДТЭК Фото: в июне энергетики вернули свет для 783 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В течение июня энергетики ДТЭК вернули свет 783 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"За июнь электромонтеры ДТЭК вернули свет более 783 тысячам семей в 660 населенных пунктах остаются без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

Только в Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более 765 тысячам потребителей в 605 населенных пунктах.

"Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 130 суток и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы наши клиенты имели дома свет", - отмечают в компании.

Ранее в ДТЭК сообщали, что полное восстановление сетей Киевской области требует около 1 млрд грн. 300 млн компания уже инвестировала в первый этап - возвращение света по временным схемам питания. Второй этап - восстановление сетей до довоенного состояния требует инвестиций еще около 600-700 млн грн.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Электроэнергия
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